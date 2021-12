Lasten koronatartunnat kasvavat, mikä avuksi? Koronatutkija perää koulujen vastuuta, ylilääkärin mielestä tartunta tulee helpoiten kotoa

Koronavirus leviää nyt nopeasti lapsissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) mukaan viime viikkoina noin kolmasosa kaikista tartunnoista on todettu alle 12-vuotiailla.

Ylen A-studiossa keskiviikkona vieraillut Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoo, että pääkaupungissa koululaisia asetetaan ryhmäkohtaiseen karanteeniin vain, mikäli samassa luokassa on useita samanaikaisia tartuntoja.

Oksanen pitää ryhmäkohtaisia karanteeneja tärkeänä tartuntaketjujen katkaisussa, mutta painottaa ennaltaehkäisevien toimien tärkeyttä. Hän huomauttaa, että koulujen keinovalikoima on Suomessa suppea, ja esimerkiksi kunnon turvaväleihin ei täysissä luokissa ole mahdollisuuksia.

– Ilmanvaihtoon on kiinnitettävä huomiota ja osattava tunnistaa riskipaikat, kouluihin voidaan tuoda ilmansuodattimia hepasuodattimilla.

– Maskisuositus tulisi ottaa käyttöön WHO:n ohjeen mukaan 6-vuotiaasta ylöspäin. Pikatestaus on tuottanut erittäin hyviä tuloksia esimerkiksi Virossa, jossa kolmesti viikossa testaamalla on saatu koululaisten tartuntaketjut katkaistua.

– Pikatestauksella päästäisiin nopeasti tartuntaryppäisiin nopeasti käsiksi. Lapin sairaanhoitopiiri on toistaiseksi ainoana Suomessa hyödyntänyt pikatestausta.

– Tämä on myös oikeusturva-asia, sillä mahdollisten pitkäaikaisten haittojen osalta vaaditaan näyttö todetusta tartunnasta, Oksanen muistuttaa.

Koko pandemian ajan on havaittu lasten osuuden tartunnoista kasvavan epidemian kiihtyessä. Kuvassa Kiviniityn koulun oppilaita matematiikan tunnilla.

Tutkimukset tukevat käsitystä koronan merkittävästä leviämisestä kouluissa

Kun etäkoulua halutaan välttää hankalissa tartuntatilanteissa olisi Oksasen mielestä kyettävä hyödyntämään kouluissa hybridimallia, jolloin puolet luokasta on koulussa aamupäivän ja puolet iltapäivän. Tästä Yhdysvaltain tartuntatautivirastolla (siirryt toiseen palveluun) on selkeät ohjeet.

Hänen mielestään koulujen terveysturvallisuuteen panostetaan paljon. Tärkeintä on ylilääkärin mukaan, ettei kouluun mennä oireisena ja koulujen arjessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, etteivät ryhmä sekoitu.

Oksanen kertoo kansainvälisen tutkimusnäytön taudin leviämisestä kouluissa osoittavan kuitenkin toista (siirryt toiseen palveluun) . Muun muassa Yhdysvaltain Coloradossa on arvioitu jopa 40 prosenttia tartunnoista (siirryt toiseen palveluun) tulevan tällä hetkellä kouluista. Euroopan tartuntautivirasto ECDC on myös kiinnittänyt asiaan huomiota.

– Deltavariantin aikana kouluissa on tapahtunut merkittävää leviämistä (siirryt toiseen palveluun) , ja etenkin kouluissa, joissa ei ole kiinnitetty huomiota tartuntoja ehkäiseviin toimiin, Oksanen toteaa.

– Kun luokassa on ollut koko päivän sairastunut, koko luokka on altistunut. Riski on suurin sairastuneen lähellä istuneilla, mutta koskee koko luokkaa. Luokassa olevat ilmavirtaukset ja ilmanvaihto vaikuttavat kokonaisriskiin (siirryt toiseen palveluun).