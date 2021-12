Nora Tarvus lähti Pohjois-Karjalaan, koska lääkäri saa koulutuspäivän joka viikko – hoitajille tarjotaan jopa yli 500 euron rekrytointilisää

Terveysaseman arki tarkoittaa henkilöstölle yleensä pitkiä päiviä ja ruuhkaisia vastaanottoja. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote on päättänyt kokeilla Pohjois-Karjalassa useita eri tapoja muuttaa niin lääkäreiden kuin hoitajien työtä houkuttelevammaksi.

Kuntayhtymä on jo perustanut 15 uutta virkaa. Uusi terveyskeskuslääkäri saa jatkossa yhden palkallisen koulutuspäivän viikossa.

Koulutuksessa tukena on koulutusylilääkäri, joka aloittaa työnsä Siun sotessa alkuvuodesta 2022.

"Nuorelle lääkärille huikea mahdollisuus"

Valtakunnallisesti tavoite on, että lääkärillä olisi mahdollisuus kymmeneen koulutuspäivään vuodessa, mutta Tarvus arvioi, että tavoite toteutuu harvoin.

Tarvus on aloittanut työnsä Joensuun Niinivaaran terveysasemalla kolmisen viikkoa sitten. Hän kokee arvokkaana tiimin, johon kuuluu muita lääkäreitä, hoitajia ja tarvittaessa myös farmaseutti ja fysioterapeutti.

– Nuorelle lääkärille on huikea mahdollisuus päästä oppimaan ja kehittämään itseään. Olen kiinnostunut kehittämistyöstä ja johtamisrooleista tulevaisuudessa, Tarvus sanoo.

Tarvus on opiskellut Kuopiossa ja valmistunut viime keväänä. Elämä ja puoliso ovat kuitenkin olleet tiiviisti Uudellamaalla. Opintojen osana hän oli ehtinyt tutustua Joensuun keskussairaalaan, mutta Pohjois-Karjalan terveysasemat eivät olleet entuudestaan tuttuja.

Lääkäri voi valita koulutuslinjan

Hoitajille luvassa jopa yli 500 euron rekrytointilisä

Kuntayhtymässä on kärvistelty myös hoitajapulan kanssa . Kesällä terveysasemia jouduttiin jopa sulkemaan henkilöstövajeen takia ja ihmisiä ohjaamaan naapurikuntiin vastaanotolle.

Käyttöön on otettu määräaikainen palkanlisä, jonka toivotaan houkuttavan myös hoitotyöstä muille aloille siirtyneitä työntekijöitä.

Sairaanhoitajille lisä on reilut 500 euroa ja lähihoitajille yli 450 euroa kuukaudessa. Lisää maksetaan tehtävästä riippuen joko kolmen kuukauden tai puolen vuoden ajalta.

– Määräaikaisen lisän toivotaan kannustavan osaajia palaamaan alalle tai tulemaan meille töihin myös muualta Suomesta. Työpaikalla meidän on sen jälkeen huolehdittava siitä, että työ on niin mielekästä, että tänne halutaan myös jäädä, Siun soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen toteaa.

– Se, että saamme meille uusia ammattilaisia, on koko työyhteisön etu. Riittävä, osaava henkilökunta helpottaa kaikkien työkuormaa, edistää jaksamista sekä tekee työvuorosuunnittelusta helpompaa.

Joensuuhun on avautumassa ensi vuoden alussa uusia ikäihmisten palveluasumisen paikkoja, joihin rekrytoidaan paraikaa henkilökuntaa.

Siun sote pitää uusien etujen tuloksia lupaavina

Kuntayhtymä Siun sote kertoo, että uudet edut näyttävät toimivan. Muutaman kuukauden sisällä on saatu palkattua kymmenkunta uutta lääkäriä.

– Tulokset ovat lupaavia. Olemme olleet paljon julkisuudessa siitä, että tilanne terveysasemillamme on kriisiytymässä, toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen sanoo.

Siun soten henkilökunta on kritisoinut esimerkiksi huonoa johtamista ja sote-uudistuksen toteutusta kokonaisuutena.

Pirskanen myöntää, että oma haasteensa on jatkossakin siinä, että Pohjois-Karjalaan rekrytoitu väki pysyy maakunnassa. Siksi kuntayhtymän on pidettävä silmät ja korvat auki jatkossakin – ja toisaalta nykyinen henkilöstö ja kokeneet konkarit mukana muutoksessa.

– Jotta terveyskeskuksessa työskentely on mahdollista pitää hallittavana ja mielekkäänä, haluamme tarjota lääkäreillemme konkreettisen mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Siksi olemme luoneet tämän mallin, kehittäjäylilääkäri Kristian Taipale toteaa

Lääkäreiden luottamusmies Terhi Savolainen kuvailee virkalisäystä historialliseksi. Savolainen on tyytyväinen erityisesti siihen, että Siun sotessa on saatu ylilääkäreiden virkoja täytettyä.

– Yli 10 prosentin virkalisäyksiä ei ole nähty missään näin isolla työnantajalla ja se on selvä merkki siitä, että tavoite on korjata virkavajetta, jota koko maan perusterveydenhuollossa on syntynyt 1990-luvun lamavuosista asti.