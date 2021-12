Koulujen koronakäytännöt vaihtelevat pitkin maata – listasimme koulujen kymmenen tärkeintä keinoa vähentää tartuntoja

1. Pienissäkin oireissa on jäätävä kotiin

2. Käsien pesu ja väljyys

Koko Suomessa on hybridistrategian mukaan voimassa tartuntatautilain 58 C pykälä ja Terveyden ja hyvinvoinnninlaitoksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön hygieniasuositukset eli kouluissakin pitää ylläpitää väljyyttä ja olla käsienpesumahdollisuus.

3. Ryhmiä pidetään erillään

Kouluissa on jälleen alettu erotella oppilasryhmiä tarkemmin eri tiloihin kuten koronaepidemian aikaisempina vaiheina. Esimerkiksi Lempäälässä on päätetty pyrkiä toimimaan vain omissa ryhmissä. Luokka-asteita ei sekoiteta. Poikkeuksena Lempäälässä ovat ulkoilu sekä käsityötunnit, joissa kiinnitetään huomio erityisesti turvaväleihin.

4. Ruokailujen porrastaminen

5. Maski kasvoille

6. Ilmanvaihdon tehostaminen

7. Vierailijoiden ja huoltajien sisälle pääsyn rajoittaminen

Koronapandemian aikana on nähty tilanteita, joissa on kielletty vierailijoiden pääsy koulujen sisätiloihin. Tämä keino on edelleen käytössä. On mahdollista myös rajata huoltajien pääsy esimerkiksi eteistiloihin tai aulatiloihin.