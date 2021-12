KRP epäilee Juha Laitisen henkirikoksesta useita henkilöitä – valkoisen Mercedes Benzin ei enää uskota liittyvän tapaukseen

KRP vahvisti eilen, että syksyllä vesistöstä Leppävirran Kotalahdelta löydetyssä autossa ollut vainaja on Juha Laitinen. Hän oli kadonnut sinisen Seat Toledo -henkilöautonsa kanssa elokuussa 2006. Varmistus henkilöllisyydestä saatiin dna-tutkimuksella.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teppo Sovelius keskusrikospoliisista kertoo, että asiassa epäillään henkirikosta. Hän on vaitonainen tutkinnan yksityiskohdista. Sovelius kuitenkin sanoo, että poliisilla on epäiltyjä.

– Poliisilla on ollut tiedossa epäiltyjen tekijöiden piiri jo useamman vuoden. Siihen kuuluu useita henkilöitä. Meillä on tämä käsitys edelleen. Tutkintanimike on tappo, Sovelius sanoo.