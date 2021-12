Etelä-Afrikassa koronatartuntojen määrä on kaksinkertaistunut, mutta tutkijoiden mukaan on liian aikaista vahvistaa, johtuuko se omikronista

Etelä-Afrikassa on vahvistettiin viime viikolla havaitun uutta omikron-varianttia, joka on aiheuttanut huolta ja lisännyt rajoituksia eri puolilla maailmaa.

Asiantuntijoiden mukaan on vielä liian aikaista sanoa, johtuuko tautitapausten määrän voimakas kasvu Etelä-Afrikassa omikronista. Mahdollista se kuitenkin on.

Jyrkkä tartuntojen määrän nousu alkoi marraskuun puolivälissä

Tautitapausten määrä on kasvanut Etelä-Afrikassa todella voimakkaasti. Vielä marraskuun alussa maassa oli keskimäärin 200 tartuntaa päivässä.

– On mahdollista, että viikon aikana tartuntamäärät yhä kaksin- tai kolminkertaistuvat, arvioi Maailman terveysjärjestön eteläisestä Afrikasta vastaava virologi Nicksy Gumede-Moeletsi .

Etelä-Afrikassa on 60 miljoonaa asukasta. Tähän mennessä maassa on vahvistettu yli 2,9 miljoonaa koronatartuntaa. Koronan aiheuttamaan tautiin on kuollut lähes 90 000 ihmistä.