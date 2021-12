Ahtaasta asumisesta on tullut suomalainen kansallislaji.

Suomessa rakennetaan enemmän pieniä kerrostaloasuntoja kuin monissa muissa Euroopan maissa. Noin 40 prosenttia rakennettavista huoneistoista on alle 37 neliömetrin kokoisia.

Esimerkiksi Tanskassa vain 7,5 prosenttia kaikista kerrostaloasunnoista on alle 50 neliömetrin kokoisia. Britanniassa uudisrakennuksissa pienten asuntojen määrä on pysynyt pitkään 9–14 prosentissa.

Nordic Journal of Architectural Research -lehdessä julkaistavassa artikkelissa tutkijat analysoivat 4 000 valmistunutta tai lähitulevaisuudessa rakennettavaa kerrostalokohdetta kuudessa Suomen suurimmasta kaupungista.

Hänen mukaansa pienten asuntojen ongelma on siinä, että ne ovat usein hyvin samankaltaisia, putkimaisia huoneita vieri vieressä pitkän käytävän varrella.

Tällaiset asunnot ovat vaikeasti kalustettavia, niissä on vähän luonnonvaloa ja säilytystilaa, Vaattovaara listaa.

Asiassa on kuitenkin yksi mutta: pääkaupunkiseudulla miniasuntoihin jonotetaan.

Lipsasen sormenpäistä on vielä jokunen sentti matkaa huoneen seiniin, mutta ei tässä asunnossa totta vie turhia teutaroida. Lattiapinta-alaa on 15,5 neliömetriä, ja sen huomaa.

Eteinen on samalla keittiö, ja sieltä on yksi askel olohuoneeseen.

Saton rakennuttamassa kohteessa on 68 identtistä asuntoa.

– Pieni koko luo kodikkuutta. Täällä ei ole paljoa siivottavaa ja tavarat löytyvät, koska niitä on se verran vähemmän. Valoa täällä kyllä riittää, Lipsanen kuvailee.

– En ymmärrä, miksi professori Vaattovaaran pitää väkisin todistella, että näissä asunnoissa on jotenkin vaikea elää, hän jatkaa.

Lipsanen pitää kodistaan, koska hän on 24-vuotias menevä nuori.

Minikodit on lähtökohtaisesti suunniteltu juuri hänen kaltaisilleen ihmisille, jotka eivät vietä paljoa aikaa neljän seinän sisällä.

Tässä on tutkijoiden mukaan ongelman ydin. Suomessa ei tule pitkällä tähtäimellä olemaan tarpeeksi nuoria täyttämään näitä asuntoja.

Nuorten sijaan tyypillinen yksineläjä on jo nyt vanhus, joka viettää paljon aikaa kotonaan.

Koronanepidemian tuoman etätyön myötä myös Lipsanen on saanut kosketuksen myös tähän elämään.

Kaikki eivät ole pandemiaa miniasunnoissa jaksaneet. Asukkaiden vaihtuvuus on ollut suurta. Lipsanen arvelee silti, että yleisin syy pois muuttamiseen on edelleen kumppanin löytyminen.

Asunto on pohjaratkaisultaan tyypillinen uusi minikoti, eli se on putkimainen. Ulkoseinän levyinen korkea ikkuna valaisee hyvin asunnon, vaikka ikkunan edessä lasitettu parveke.

Westerbergin mielestä asunnon paras puoli on juuri valoisuus. Hän hämmästelee, miten hyvin mainiosti asunto on kaikin puolin suunniteltu.

– Luonnonvalo on todella tärkeää itselleni.

Hän muistuttaa, että asumisen hinta on Suomessa korkea ja neliöistä tinkiminen on kuluttajan keino laskea tätä kustannusta. Aarnion mielestä pieniä pieniä asuntoja ei voi ykskantaa luonnehtia laadultaan heikoiksi.

Toimitusjohtajan mukaan pienten asuntojen tuotanto nousee kysynnästä, joka on perhekoon pienentyessä viime vuosina kasvanut. Aarnio korostaa, että on tärkeää tarjota erilaisia asumisvaihtoehtoja.

Sijainti on monelle asunnon kokoa tärkeämpi valintakriteeri, toimitusjohtaja jatkaa.

Professori Vaattovaaran näkee, että kehityksen pohjimmainen syy on siinä, rakennuskannan säätelyssä on Suomessa epäonnistuttu. Kerrostaloasuntojen minimikooksi on nykyään määritelty 20 neliömetriä, mutta tätäkin pienempiä asuntoja voidaan rakentaa poikkeusluvalla.