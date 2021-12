Kun konsolit ovat komponenttipulan vuoksi kortilla, pilvipelejä kehittävällä suomalaisyhtiöllä on hyvät mahdollisuudet menestyä

Peliala on kohissut muutaman vuoden pilvipeleistä. Konsoli-, pc- tai kännykkäpelaajien ei enää tarvitse ostaa uusimpia laitteita – he voivat tilata pelit palveluna verkon suurista palvelinkeskuksista.

Tänään tarjolla on lukuisia pilvipelaamisen alustoja, kuten GeForce Now, PlayStation Now, Google Stadia, Amazon Luna ja Microsoft Xbox Game Pass. Niihin on koottu kokonaisia pelikatalogeja.