Paksuus voi hämätä: viiden sentin jääkerros saattaa kestää sata kiloa, mutta ei läheskään aina

Jäätilanne on epävakaa lähes koko maassa.

– Viisisenttinen jää kestää noin sata kiloa, jos se on virheetöntä, mutta sitä luonnonjää ei koskaan ole. 10 senttiä tarvitaan, ennen kuin jäälle on syytä lähteä, Vainio sanoo.

Torstaiaamuna tehtyjen kairausten perusteella Helsingin ja Espoon rajamailla Laajalahdessa jäätä on kahdesta viiteen senttiä.

Eri puolilla Suomea heikkoihin jäihin on jo kuitenkin pudonnut ja hukkunut useita.

"Varoitukset kaikuvat kuuroille korville"

– Perämeren pohjukassa rantajäät kyllä kävelijää kestävät, mutta siellä tapana on ajaa autolla tai moottorikelkalla, ja sitä jäät eivät vielä kestä.

Heikoista jäistä on varoiteltu viime viikkoina ympäri maata. Keskiviikkona kaksi noin 70-vuotiasta miestä hukkui jäihin Pohjois-Savossa .

– Liikkuvaa vettä on esimerkiksi salmissa, kapeikoissa, niemien kärjissä, karikkojen kohdilla, viemäreiden suilla ja kaislikoissa. Hyvin paljon on paikkoja, joissa on heikompaa, jääasiantuntija Jouni Vainio sanoo.