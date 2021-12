Suonenjoen mansikalle haetaan nimisuojaa

Suonenjoen mansikalle haetaan EU:n nimisuojaa, kertoo Ruokavirasto. Hakijana on Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys.

Mansikalla on pitkät viljelyperinteet Suonenjoella ja kaupallinen mansikanviljely on peräisin kaupungista. Suonenjoella järjestetään vuosittain Mansikkakarnevaali. Tapahtuma on pidetty paikkakunnalla vuodesta 1970 saakka.