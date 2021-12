Facebook-vuoto paljastaa, mitä yhtiö tiesi sen alustoilla tapahtuvasta vakoilusta – yksi paljastus saa aikaan vilunväristyksiä kenessä tahansa

Vuoto: Facebookilla oli suurimmille vakoiluoperaatioille omat koodinimet

Ilmiö on ollut Facebookissa niin laaja, että yhtiöllä on jopa oma vastavakoilutiiminsä. Sen tehtävänä on vakoilun tunnistaminen, jäljittäminen ja estäminen. Tiimillä on ollut seurannassa suuri joukko tilejä, joiden yhtiö tiesi olevan vakoojien käytössä. Suurimmilla vakoiluoperaatioilla on ollut Facebookin sisällä jopa omat koodinimensä, kuten "Arid Viper" ("Kuiva kyy”) ja "Mortal Nightingale" ("Kuolevainen satakieli").