Vinyylilevyjä menisi tällä hetkellä enemmän kuin tavaraa riittää – Helsinkiin tulossa uusi levypuristamo ensi vuonna

Vinyylilevyt ovat tekemässä uutta tulemista – ainakin jos kysytään porilaiselta levykauppiaalta Ville Kivirannalta.

– Ulkomaisista uusista tuotannoista sata prosenttia julkaistaan myös vinyyleinä. Kotimaistakin alkaa olla tosi kattavasti, joten tarjontaa on, Kiviranta sanoo.

Artistit ja levy-yhtiöt siis arvostavat vinyyliä. Kasvavassa määrin niin tekevät myös yleisöt.

– Tänä vuonna kysyntää on ollut enemmän kuin tarjontaa.

Muistatko sen fiiliksen, kun nostat vinyylilevyn soittimelle ja asetat varovasti neulan levyn reunaan? Ennen kuin musiikki alkaa soida, on hetki hiljaista. Kuuluu vain pientä rahinaa.

Taustalla tulipalo Kaliforniassa

Vinyylilevyjen kysyntä- ja tarjontaongelma juontaa juurensa vuoden 2020 helmikuuhun, jolloin Yhdysvalloissa Kaliforniassa paloi Apollo Masters -niminen vinyylilevytehdas (siirryt toiseen palveluun).

Tehdas valmistaa lakkalevyjä eli lakattuja alumiinilevyjä, joihin albumeiden masternauhat kaiverretaan.

Kalifornialaistehtaan lisäksi maailmasta löytyy vain yksi vastaava tehdas, joka sijaitsee Japanissa.

– Raaka-aineongelma alkoi näkyä maailmalla syksyllä 2020. Tehdaskapasiteetti on tällä hetkellä liian pieni kysyntään nähden, Ville Kiviranta sanoo.

Neulan rahina, äänenlaatu ja keräilyn tunne – muun muassa näistä syistä musiikin ystävät pitävät vinyylilevyistä. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Kotimaisen musiikin kysyntään ainakin on luvassa helpotusta ensi vuoden puolella, kun Helsingissä aloittaa uusi vinyylilevytehdas, Helsingin Levypuristamo.

Tehtaan toimitusjohtaja Lupu Pitkänen ei uskalla luvata vielä tarkkaa aloituspäivämäärää, mutta lupien ja muun byrokratian kanssa on edetty hyvin.

– Tavoitteena on, että tehdas saadaan käyntiin kevään 2022 aikana, Pitkänen kertoo.

Helsingin Levypuristamon maksimikapasiteetti tulee olemaan jopa miljoona levyä vuodessa. Todellisuudessa Pitkänen uskoo, että levyjä valmistetaan joitain satoja tuhansia per vuosi. Kysynnän hän uskoo riittävän.

– Tuo Kalifornian tehdaspalo on yksi tekijä levyjen saatavuusongelmaan. Keskeisin syy nähdäkseni on kuitenkin, että kysyntä on tällä hetkellä niin kova. Se on kasvanut oikeastaan koko 2010-luvun eikä hidastumisen merkkejä näy.

Pitkänen ei ole huolissaan raaka-aineiden riittävyydestä, sillä vinyylilevyjen valmistukseen voidaan käyttää myös kuparia.

"Mitä nuo ovat?"

Mikä vinyylilevyissä sitten viehättää?

Levykauppias Ville Kiviranta uskoo, että nykypäivän digitaalisuus on yksi syy kysynnän kasvuun: ikään kuin vastareaktiona.

– Kaikki on nykyään napin painalluksen päässä. Ehkä vinyylilevyä arvostaa jo senkin takia, että kyseessä on fyysinen esine. Myös äänenlaatu on ihan toista, kun vertaa vaikka suoratoistopalveluihin, joissa äänenlaatu ei päätä huimaa.

Vinyylilevy on ollut monelle ensimmäinen formaatti, josta musiikkia on kuunneltu tai omistettu. Kivirantaa naurattaa, ettei tämän hetken nuoremmilla sukupolvilla ole välttämättä edes käsitystä, mikä vinyylilevy on.

– Meillä kotonakin käy lasten kavereita ja he näkevät paljon cd- ja vinyylilevyjä. He saattavat kysyä, että mitä nuo oikein ovat.

