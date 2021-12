Uuden tapahtumakeskuksen peruskiveen piilotettiin kasvomaski – arkkitehti rakennuksen roikkuvasta puukatosta: "Tämä on ainakin Pohjoismaiden suurin"

Tapahtumakeskuksen on määrä valmistua syksyllä 2023.

– Tämä on kiehtova paikka: Kotkan keskusta on urbaani, tiivis ja ehjä. Satama syleilee sitä joka puolelta, ja Kantasatamaa on rakennettu monumenteilla, kuvailee arkkitehti Samuli Woolston arkkitehtitoimisto ALA:sta.