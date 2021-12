Omikron herätti huolen rokotteiden saatavuudesta köyhissä maissa – kartta paljastaa, ketkä vastustavat patenttien rikkomista

Ero köyhien ja rikkaiden maiden rokotustahdissa on noussut jälleen esille omikronmuunnoksen myötä. Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut (siirryt toiseen palveluun), että pula koronarokotteista köyhissä maissa voi olla riski myös rikkaille maille. Kun globaalia rokotekattavuutta ei ole, virusmuunnosten riski kasvaa.