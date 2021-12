Sairaanhoitopiiri joutui maksamaan työntekijöilleen jättikorvaukset – nyt samanlaisia palkkakiistoja voi olla edessä muuallakin Suomessa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten yksittäiset työntekijät ovat haastaneet työnantajansa oikeuteen. Palkanmaksuun liittyvässä riidassa on kyse useiden vuosien aikana maksamatta jääneistä palkan osista.

Työriita etenee käräjäoikeuteen

Kiistely maksamattomista palkoista jatkuu edelleen, sillä nyt on käynyt ilmi, että noin 50 korvaukseen oikeutettua työntekijää on kieltäytynyt ottamasta vastaan tarjottua summaa. Osa heistä on haastanut Eksoten oikeuteen yhä puuttuvien palkanosien vuoksi.