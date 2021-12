Yle kysyi kansanedustajilta aluevaaleista: kaksi kolmannesta vastanneista haluaa päättämään sote-asioista – katso oman edustajasi vastaus

Puolueilla on menossa kiireiset viikot aluevaalien ehdokasasettelussa. Syksyn aikana moni kansanedustaja on joutunut puntaroimaan ehdokkuuttaan, sillä puolueilla on ollut kova paine saada aluevaaleihin mukaan ääniä haravoivia kansanedustajia.