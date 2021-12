Maahan muuttaneen voi olla hankala päästä omasta kuplastaan, Jyväskylässä siinä auttaa Juttuklubi: "Täydellinen paikka tutustua ja verkostoitua", sanoo Paula Faroni

Jyväskylän satamassa sijaitsevan hotellin pöydissä pulppuaa puhe suomen kielellä. Kolmisenkymmentä Jyväskylässä asuvaa maahanmuuttajaa on kokoontunut keskiviikkoiseen kerhoonsa, Juttuklubiin.

– Olen asunut kaksi ja puoli vuotta Suomessa. Olen kotoisin Guatemalasta ja ammatiltani olen asianajaja. Opiskelen tällä hetkellä suomen kieltä Jyväskylän yliopistossa ja oikeustiedettä Itä-Suomen yliopistossa, kertoo Juan Carlos Pinula Us suomeksi.

Rakkauden perässä Suomeen muuttanut Pinula Us on yksi juttuklubilaisista. Klubi on Jyväskylään perustettu uusi palvelu, jolla pyritään perehdyttämään vieraskielisiä työnhakijoita suomalaiseen työelämään ja suomen kieleen.