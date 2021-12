Kuka pitää vammaisten puolia? – Hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyys huolettaa palvelujen käyttäjiä

Isojoella asuvan Kankaanpään perheen toiseksi nuorin lapsi on pian parikymppinen Lauri, joka on vaikeasti kehitysvammainen. Lauri ei pärjää ilman jatkuvaa henkilökohtaista apua.

Yhteiskunnan tuki on perheelle korvaamatonta. Arjen sujumisessa on tärkeää etenkin se, että Laurilla on henkilökohtainen avustaja.

Mauri ja Jaana Kankaanpäällä on kuusi lasta. Lauri syntyi Tapaninpäivänä 2001. Elämä muuttui, mutta lapsi on tietenkin yhtä rakas kuin kaikki muutkin.

Apua ja tukea

Kelan kautta ovat järjestyneet monenlaiset kurssit, joissa myös sisarukset ja koko perhe on voinut olla mukana. Lauri käy myös päivätoiminnassa ja intervallijaksoilla. Tällä hetkellä intervallijaksot on naapurikunnassa Teuvalla, mutta oman kunnan asumisyksiköstä Lauri odottaa omaa asuntoa.

Että ei unohdettaisi

– No, pelkoa se herättää. Eskoossa on korkeatasoista erityisosaamista. Tykkään, että Eskoon palvelut on olleet todella laadukkaita, sanoo Mauri Kankaanpää, joka on istunut kuntayhtymän valtuustossa yli 20 vuotta.