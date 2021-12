Haistattelua, uhkailua ja kotiin tunkeutumista – tätä on Facebookin jouluapuryhmien vapaaehtoistyö nurjimmillaan

Näin kiteyttää Päijät-Hämeen vähävaraiset -Facebook-ryhmän ylläpitäjä Tiina . Hän ei esiinny jutussa omalla nimellään, koska on kohdannut rankkaa kiusantekoa ja uhkailua avustusryhmän ylläpitäjänä.

Lisääntynyt avuntarve lisää ongelmia

Jenni Hokkanen on jo vuosia toiminut vapaaehtoisena eri ryhmissä. Tällä hetkellä hän toimii ylläpitäjänä Joululahjoitukset Kuopio -ryhmässä, joka avustaa vähävaraisia Pohjois-Savon alueella.

Sosiaalialan töitä tekevä Hokkanen on huomannut, että korona-aika on lisännyt avun tarvetta. Samalla myös auttamisen varjopuolet ovat korostuneet.

– Suoranaisia uhkailuja ei ole ollut, mutta haistattelua on ja ryhmän haukkumista.

Vaikka häntä suojaa sosiaalialan rutiini, on vuosien varrella satanut palaute saanut miettimään, kannattaako auttamista jatkaa.

Jenni Hokkanen on toiminut Jouluapua Kuopio Facebook -ryhmässä ylläpitäjänä kolme vuotta. Hän on aiemmin tehnyt vuosia avustustöitä yksityishenkilönä eri tahojen kanssa.

"Jos on varaa matkustaa, on varaa järjestää joulu perheelle"

Haukkumiset ja moitteet tulevat pääosin niiltä, joiden avunpyynnön ryhmän ylläpitäjä on jostain syystä torjunut. Yleisin syy avun epäämiseen on epäily väärinkäytöksestä.

Kaikki juttuun haastatellut ylläpitäjät korostavat, että väärinkäyttäjiä ja huijareita on vain murto-osa. Valtaosa apua hakeneista oikeasti tarvitsee sitä.

– Hylkäämisiin on suhtauduttu huonosti. Olen saanut lukuisia kiukkuisia ja syyllistäviä viestejä. Nämä ovat viime vuosina lisääntyneet, huokaa Jenni Hokkanen.

– Kyllä näitä aina ikävä kyllä on, että kokeillaan kepillä jäätä.

– On tapauksia, että haetaan apua, mutta juhlitaan kaupungilla tai matkustellaan. Ei se avuntarve silloin voi olla niin suuri. Jos on varaa matkustaa, on varaa järjestää joulu perheelle, tuhahtaa Mendolin.