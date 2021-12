Nuorten päihteidenkäyttäjien määrä kasvaa ja aineet kovenevat – nyt apua joudutaan jo jonottamaan Vaasassa, sanovat ammattilaiset

Päihteet yhä useammin syynä

Nyt parikymppisen Jennin kaltaisia nuoria on avopäihdepalveluissa Vaasassa koko ajan enemmän.

Nuorisoasema Klaarassa autetaan 13–24-vuotiaita nuoria ja yhä useammalla syynä on päihteiden käyttö.

Kurki näyttää hätkähdyttävän tilaston. Sen mukaan tänä vuonna useampi kuin joka viides (22 prosenttia) asiakas on tullut päihteiden vuoksi. Määrä on kasvanut muutamassa vuodessa rajusti.

Kasvua on tapahtunut tänä vuonna lisää – ja vuosi on vielä kesken.

Yhdelle henkilölle käyntejä kertyy vuodessa useita. Kaikkiaan asiakaskäyntejä Tipsissä on ollut vuodessa 1255-1494. Tipsissä voi käydä esimerkiksi vaihtamassa käytetyt neulat uusiin.

Helpommin ja halvemmalla

Ulla Ahlvik työskentelee Klaarassa sairaanhoitajana ja hän tapaa vaikeissa tilanteissa olevia nuoria päivittäin. Ahlvik on huolestunut nuorten päihdetilanteesta.

Ilmapiiri on viime vuosien aikana muuttunut. Aiemmin huumausaineita myyvien keskuudessa vallitsi kirjoittamaton sääntö, ettei alaikäisille myydä. Jos näin teki, päätyi hakatuksi.

Päihteitä käyttävät yhä nuoremmat ja niitä on helppo saada. Nyt ei enää tyydytä pelkkään kannabikseen.

– Olen tosi huolestunut. Päihteitä käyttävät yhä nuoremmat ja niitä on helppo saada. Nyt ei enää tyydytä pelkkään kannabikseen. Bentsoja, rauhoittavia lääkkeitä katukaupasta tuntuu helposti saaavan.

Myös asiakkaat ovat kertoneet, että huumeita on helppo saada.

– Se on pari klikkausta vaan tai jos tuntee huumekauppaa tekeviä ihmisiä, niin sitten tietenkin pystyy suoraan hankkimaan. Kyllä se halpaa ja helppoa valitettavasti on, Ahlvik sanoo.

Jenni on samaa mieltä.

– Kyllä se on aika helppoa ja varsinkin, kun on nuori nainen, aika monet tarjoaakin välillä. Aluksi kaverit hankki mulle, mut sitten kun tutustui niihin jotka myi, pystyi itekin hakeen niiltä.

Etsivä nuorisotyö etsii ja auttaa

Toiminta on Vaasan kaupungin alaisuudessa ja viiden henkilön tiimi etsii ja löytää koulupudokkaita, työttömiä, häviksissä olevia nuoria. Nuoria, joiden elämänhallinta on kadoksissa syystä tai toisesta.

– Siinä vaiheessa, kun ilmoitus tulee, me tiedetään nimi, puhelinnumero ja osoite. Tarkoitus on auttaa ja tukea nuorta hänen tilanteessaan. Ihan nuoren ehdoilla mennään ja tämä on vapaaehtoista ja maksutonta, kertoo Luhtala.