Johanna Malisen kolumni: Dieetti on dieetti, vaikka sen hyvinvointipuheella höystäisi

Valmennus on malliesimerkki 2020-luvun hyvinvointibisneksen menestysreseptistä. Siihen kuuluu karismaattinen somevaikuttaja, muutaman viikon kestävä verkkovalmennus sekä lupaus hyvinvoinnista.

Samaa menestysreseptiä ovat hyödyntäneet ahkerasti viime vuosina Siekkisen lisäksi esimerkiksi hyvinvointivaikuttajat Martina Aitolehti, Sonja Aiello ja Erna Husko . Heillä kaikilla on Instagram-tilillään kymmenien tai jopa satojen tuhansien seuraajien sitoutunut yleisö.

Monet hyvinvointivaikuttajat ovatkin onnistuneet tekemään verkkovalmennuksista kovaa bisnestä (siirryt toiseen palveluun) . Se on kunnioitettava saavutus. Esimerkiksi Siekkisen valmennus maksaa kuluttajalle 99 euroa.

Suositut vaikuttajat muokkaavat valmennuksilla tuhansien ihmisten käsityksiä hyvinvoinnista ja terveydestä. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen,millaisin keinoin hyvinvointia itse asiassa tavoitellaan.

Yleensä kaava on seuraava: Osallistujat kokkaavat vaikuttajan keksimiä reseptejä ja laskevat suupalojensa kalorit ja ravintoaineiden jakaumat tarkasti. Samalla he noudattavat säntillisesti vaikuttajan kehittämää treeniohjelmaa ja mittaavat ”edistymistään” vaa’an tai mittanauhan avulla. Vaikuttaja tsemppaa osallistujia suljetussa Facebook-ryhmässä. Ydinviesti on, että jokainen pystyy saavuttamaan unelmansa, jos tahtoa vain riittää.