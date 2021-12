Satamayhtiö haluaa uuden laivareitin Suomesta Pietariin – terminaalia rakennetaan jo, vaikka liikennöitsijää ei ole löytynyt

– Matkustajaliikenne on kasvanut Itämerellä kaikki viime vuodet, pois lukien pandemia-aikana. Pallot ovat vielä ilmassa, mutta kunhan tämä pandemia tästä väistyy, niin eiköhän siitä ihan hyvä tule. Kyllä meillä on ihan hyvät mahdollisuudet siihen lähteä, Haminan-Kotkan sataman liikennejohtaja Ville Kuitunen sanoo.

Kyytiin myös rahtia

– Yleisesti voi kommentoida, että varmasti kilpailukyvyn kannalta olisi tärkeää, että laivalla kulkisi sekä matkustajia että rahtia. Täytyy muistaa, että Pietarin ja Kotkan välimatka on lyhyt, ja meillä on nopea maayhteys esimerkiksi Allegrolla.

Asiantuntijat suhtautuvat varauksella

– Erityisesti hyville matkailutuotteille on aina kysyntää, enkä missään nimessä heti hylkäisi ideaa huonona. Kysymys on siitä, onko kysyntää riittävästi ympäri vuoden, että liiketoiminta on kannattavaa. Niillä, jotka sietävät eniten riskejä, on mahdollisuus korjata myös kaikkein isoin potti, mutta joskus ne riskinottajat saavat näpeilleen, Pesonen sanoo.