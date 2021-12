Ella Hagström ja Lumia Koskela keikkuvat trapetsilla ja opettavat toisiaan – sirkuskoulussa "apinoiminen" on sallittua

Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa. Lisäksi jokainen käy vähintään kerran viikossa lajitunnilla. Lumian päälaji on akrobatia, Ella viihtyy trapetsilla, mutta tykkää myös pyöritellä hulavanteita.

– Saa apinoida jotain, mitä muilla on, miten haluaa, nuori trapetsitaiteilija toteaa.

Toiminta laajenee

Suomessa on vajaa 50 sirkuskoulua. Viikottaisia harrastajia on jo 10 000. Lisäksi saman verran ihmisiä osallistuu vapaavuoroille ja yksittäisiin pajoihin.

Etelä-Suomessa korona on verottanut jonkin verran osallistujamääriä eivätkä ryhmät ole täyttyneet yhtä nopeasti kuin aiemmin.

Seinäjoella toimiva Sirkuskoulu Muudi yhdistyi marraskuussa Tankotanssi- ja ilma-akrobatiakoulu Pole and Powerin kanssa. Syksystä 2022 alkaen Muudissa voi suorittaa sirkustaiteen perusopinnot.

Kokkolalainen Sirkuskoulu Kuu on vienyt sirkuksen myös koulujen harrastekerhoihin, erityislapsille ja ensi- ja turvakodin vauvoille.

Sirkustaiteilija ja -opettaja Sara Airolan mukaan lähes kaikilla Sirkuskoulu Kuun opettajilla on toinen koulutus sosiaali- tai nuorisoalalta, joten sosiaalinen sirkus on luontaista heille. Airola itse on työskennellyt ohjaajana muun muassa lastensuojelussa, mielenterveyskuntoutuksessa ja ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa.