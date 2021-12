Yliopistot alkavat kouluttaa maistereita työvoimakoulutuksessa – kyseessä poikkeuksellinen tilaisuus opintonsa keskeyttäneille

Itä-Suomen yliopisto aloittaa työvoimakoulutukset kolmella alalla, joilla työvoimapula on erityisen paha. Opiskelijoita koulutetaan ensi vuonna it- ja sosiaalialalla sekä varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksessa.

Tutkinto suoritettava loppuun vuoteen 2024 mennessä

Haku it-alan työvoimakoulutukseen on parhaillaan käynnissä Itä-Suomen yliopistossa. Opinnot on aloitettava kesään mennessä.

– Koska lakimuutos on väliaikainen, tutkinto on suoritettava loppuun vuoteen 2024 mennessä, Kaarniemi sanoo.

Opiskelemaan voivat hakea alan opinnot kesken jättäneet, joilla puuttuu tutkinnosta enintään 120 opintopistettä. Tulevien opiskelijoiden on oltava tällä hetkellä työttömiä työnhakijoita, joten he eivät voi olla myöskään yliopistossa kirjoilla.

– Monilla on varmasti ajatus, että yliopistossa opiskelu on hyvin itsenäistä ja yksinäistäkin, mutta työvoimakoulutuksen rakenne on siitä erilainen, että ohjaus on jatkuvaa.