Sähkö on nyt niin kallista, että yksi sähköyhtiö kaatui jo – viimeksi yhtä korkeita hintoja nähtiin yli 10 vuotta sitten

Tänä aamuna hinta nousi jo 1,24 euroon kilowattitunnilta. Tätä kalliimpaa sähkö on ollut vain vuonna 2010 , jolloin hetkellisesti sähkö maksoi 1,40 euroa kilowattitunnilta. Iltapäivällä hinta pomppaa jälleen yli euron aina 1,20 euroon saakka.

Sähkön myyntiyhtiön on maksettava tukkumarkkinoilta ostamansa sähkö heti, mutta omilta asiakkailtaan se saa maksut ehkä vasta kuukauden kuluttua.

– Energiavirastolla ei tietoa, että muut yhtiöt olisivat ongelmissa. Mutta riippuu paljon riippuu siitä, millainen asiakaskunta niillä on, millaisia sopimukset ovat ja miten ne on suojattu.

Pakkanen laittaa sähköyhtiöiden riskinhallinnan koetukselle

– Tällä hetkellä on tarkoitus, että velkojat saavat omat saatavansa. Ainoat, jotka voivat jäädä saamapuolelle ovat omistajat.

Energiaviraston Paanasen mukaan on mahdotonta ennakoida uhkaako kalliina pysynyt sähkön hinta muidenkin sähkön myyjäyhtiöiden tulevaisuutta.

Energia 247 on vuonna 2014 perustettu suomalainen yksityinen yhtiö. Sillä ei ollut omaa sähköntuotantoa, vaan se osti kaiken myymänsä sähkön markkinoilta.

– Kyllä tämä on ikävä tapaus. Yhtiöllä ei muutoin ollut ongelmia. Eihän ole hyvä kilpailullekaan, jos uusia toimijoita lähtee markkinoilta, Paananen harmittelee.

Sähköt eivät katkea

Suomessa on nyt noin 70 sähkön myyjäyhtiöitä. Historiassa vain kerran aikaisemmin sähkön myyjä on kaatunut. Niin kävi tämän vuoden kesäkuussa, kun Finergy Voima ja 365 Hankinta eivät enää pystyneet toimittamaan asiakkailleen sähköä. Yhtiö on ollut viranomaisten kanssa tekemisissä moneen otteeseen ja viimeksi syyskuussa, kun se lähetti edelleen laskuja entisille asiakkailleen.