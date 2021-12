Kenraalikunnassa neljä ylennystä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2021 ylentänyt kenraalimajuri Pasi Välimäen kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Kari Nisulan kenraalimajuriksi, eversti Sami Nurmen prikaatikenraaliksi ja kommodori Janne Huuskon lippueamiraaliksi.

Kenraaliluutnantti Pasi Välimäki (s. 1965) on toiminut Puolustusvoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2019 asti. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Karjalan prikaatin komentajana, Pääesikunnassa sektorijohtajana ja osastoesiupseerina sekä Afganistanissa suomalaisen kriisinhallintajoukon apulaisoperaatiopäällikkönä. Hän ylennettiin kenraalimajuriksi vuonna 2019. Tasavallan presidentti on määrännyt hänet Maavoimien komentajaksi 1.1.2022 lukien.