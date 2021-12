Rovaniemellä on koronakaranteeniin määrättyjä jo lähes 700

Lapin sairaanhoitopiirissä on tällä viikolla tähän mennessä todettu 92 uutta koronatartuntaa. Lapin sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Antti Väänäsen mukaan tartuntamäärä on nousemassa jälleen korkeammaksi kuin viime viikolla.

Korona on Lapin sairaanhoitopiirin alueella ongelma erityisesti Rovaniemellä. Kaupungissa on viranomaismääräyksellä asetettu karanteeniin tällä hetkellä 693 ihmistä. Koko sairaanhoitopiirin alueella karanteeniin määrättyjä on noin 800.