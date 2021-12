Ilkhom "Ilkka" Khalimzoda Jyväskylästä on Suomen vuoden vapaaehtoinen: "Vapaaehtoistyö antaa monin tavoin takaisin ja tuo paljon iloa"

Vuoden 2021 vapaaehtoiseksi on valittu tohtoriopiskelija Ilkhom Khalimzoda Jyväskylästä.

– En voinut kuvitellakaan, että minut valitaan vuoden vapaaehtoiseksi. Mutta itseään pitää haastaa osallistumalla tällaisiin kampanjoihin – se on yhteisön rakentamisen ja sitoutumisen henki, sanoo Khalimzoda.

Kun Khalimzoda lähti mukaan vapaaehtoistoimintaa, on hän ollut itse aktiivinen: hän on perustanut muun muassa Suomen Kulttuurienvälisen Yhteisön (SKY), jonka tavoitteena on auttaa maahanmuuttajien osallistumista yhteiskuntaan ja tuoda yhteen eri taustoista olevia ihmisiä.