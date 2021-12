Rokotelinjauksia hoputtanut Krista Kiuru: Tyhjäkäynnin jälkeen rokotekone laitetaan käyntiin

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo olevansa tyytyväinen, että suositus rokotusten etenemisestä on nyt tehty, sillä sitä on odotettu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi torstaina rokotelinjauksensa, joita Kiuru on hoputtanut julkisuudessa pitkin syksyä .

Lasten eli 5–11-vuotiaiden osalta suosituksena on, että rokotuksia annetaan vain riskiryhmiin kuuluville ja niille lapsille, joiden lähipiirissä on vakavasti immuunipuutteisia henkilöitä. THL kerää vielä joulukuun aikana tutkimustietoa ja tekee vasta sen jälkeen päätöksensä koko ikäluokan rokottamisesta.

"Aina joku on eri mieltä"

Viikonloppuna Iltalehti uutisoi nimettömiin hallituslähteisiin nojaten, että hallituksessa on noussut kovaa kritiikkiä etenemisen hitauteen ja rokotusasiantuntijaryhmän sihteeriä Hanna Nohynekia kohtaan.

– Me heräämme jokaiseen päivään tässä taudintorjunnassa siinä, että varmasti löytyy asiantuntija, joka on jostakin asiasta eri mieltä. Keskitytään isoon kuvaan. Iso kuva on siinä, että Suomessa tiedetään, mitä tehdään.