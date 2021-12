Viisilapsisen perheen koti paljastui hometaloksi – kaupat vietiin oikeuteen

Ennakkotutkimukset vähentävät riitoja

Suomessa tehdään vuosittain keskimäärin 15 000 pientalokauppaa, joista noin 1 000 johtaa riitaan ostajan ja myyjän välillä. Tamperelainen asianajaja ja oikeustieteen tohtori Tiina Koskinen-Tammi edustaa työkseen riidan osapuolia - hänen asiakkainaan on sekä myyjiä että ostajia.

Usein ongelmien syynä on jokin rakennusaikana yleisesti käytössä ollut rakennustapa, niin sanottu riskirakenne. Sellaisia löytyy kaikkien aikakausien taloista. Koskinen-Tammi sanoo, ettei ole mikään yllätys, jos riskirakenne todetaan jossain kohtaa käyttöikäänsä vaurioituneeksi.

Tiina Koskinen-Tammi kävi marraskuussa puhumassa omakotikauppariidoista Pirkanmaan kiinteistövälittäjille. He kertoivat, että ilman kuntotarkastusta ei omakotitaloja enää myydä.

Kun uudessa kodissa havaitaan vikaa, usein pettyneellä ostajalla on ensimmäisenä mielessä kaupan purku. Koskinen-Tammen mukaan ihmiset eivät aina ymmärrä, että se onnistuu vain, jos talossa on isoja vaurioita.

– Puhutaan harhaanjohtavasti vastuuajasta, kun oikea termi on reklamaatioaika. Ostajalla on viisi vuotta aikaa reklamoida eli ilmoittaa virheistä myyjälle. Myyjällä on vastuunsa, mutta ei se ole mikään absoluuttinen asia.