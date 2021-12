Teinipojan murhasta Helsingin Koskelassa tulee kuluneeksi vuosi – nämä kuusi asiaa pitäisi oppia koko Suomea järkyttäneestä tapauksesta

Jokainen asian kanssa tekemisissä ollut on pysähtynyt miettimään, miten vastaavaa voidaan estää tapahtumasta uudelleen.

Väkivallan mahdollisuus muistettava

Tilastollisesti lapsiin ja nuoriin kohdistunut väkivalta on vähentynyt 2000-luvulla, joten monet viranomaiset ovat saattaneet tuudittautua ajatukseen, että ongelmaa ei enää ole.

Väkivaltaan puututtava

Väkivaltatilanteita on vaikeaa ottaa puheeksi tai tunnistaa. Lapset ja nuoret antavat kokemuksistaan usein pieniä vihjeitä. Tilanteen ymmärtäminen vaatii osaamista, läsnäoloa, herkkyyttä ja kuuntelemista. Aikuisilla on oltava kiinnostusta siihen, miten lapsilla ja nuorilla menee.

Kun väkivaltaa epäillään, on siihen puututtava. Asia on otettava puheeksi ja tarvittaessa tilanteesta on ilmoitettava poliisille. Sivusta ei saa jäädä katsomaan.