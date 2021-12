Linnassa esiintynyt Elastinen kokee ylpeyttä Suomesta, mutta keskustelukulttuurin muutos huolettaa: "Nyt on riitelyn aikakausi"

Elastisella on nyt hallussaan harvinainen Linnan juhlien värisuora: hän on ollut juhlissa vieraana ja esiintyjänä, minkä lisäksi hän on noussut myös Linnan juhlien etkojen ja jatkojen lavoille.

– Jos antaa periksi ja luovuttaa, ei voi nähdä mahdollisuutta mennä eteenpäin. Voisimmeko oppia koronasta myös jotain hyvää? Elastinen kysyy. Kuva: Tiina Jutila / Yle