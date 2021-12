Herätys: Korona kurittaa kauneusyrittäjien juhlasesonkia, ylioppilasjuhlia vietetään tänään, Yle haastatteli Libyaan juuttunutta siirtolaista

Pikkujoulukato ja peruuntuneet Linnan juhlat iskivät keskelle sesonkia

Koronatilanteen pahentuminen ja peruuntuneet tapahtumat kuten Linnan juhlat ovat uhka keskellä parasta sesonkia eläville juhlavaate- ja kauneusyrittäjille . Epävarmuuden kasvu on näkynyt jo jonkin verran esimerkiksi juhlakampausaikojen ja meikkausten perumisina. Alan yrittäjät toivovat, että koronapassin avulla juhlat ja tapahtumat saadaan vihdoin tänä vuonna pääosin toteutettua.

Koronapandemia ei tappanut syksyn ylioppilas Veeti Jokisen haavetta opiskella lentäjäksi

Tuore ylioppilas Veeti Jokinen on pikkupojasta asti halunnut tulla lentäjäksi. Nyt hän valmistuu ylioppilaaksi Vääksyn Yhteiskoulun lukion ilmailulinjalta. Lentäjiä on ollut lomautettuna koronapandemian takia, mutta Jokinen uskoo silti vielä joskus lentävänsä ammatikseen. Synkistyneet koronaluvut ja uudet rajoitukset vaikuttavat oppilaitosten juhlatilaisuuksiin .

Yle haastatteli Libyaan juuttunutta siirtolaista, joka onnistui pakenemaan vankeudesta: "Pidätettyjä kidutettiin ja tapettiin"

Siirtolaisten mukaan harvalla on enää varaa hankkia ruokaa.

Libya on pysäyttänyt Välimerellä tänä vuonna lähes kolme kertaa enemmän siirtolaisia kuin viime vuonna . Kiinni jääneet suljetaan pidätyskeskuksiin, joissa siirtolaisia kohdellaan raa'asti.

Poutasäätä ja kiristyvää pakkasta

Perjantaina yksittäiset lumikuurot ovat mahdollisia maan eteläosassa. Lämpötila on päivällä suurimmassa osassa maata –5…-15 astetta, Lapissa pakkasta on paikoin 20 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa puuskainen koillistuuli lisää pakkasen purevuutta. Viikonloppua kohden pakkanen kiristyy. Sää on suuressa osassa maata poutainen ja melko selkeä.