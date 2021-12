Tampereella tulipalo maan alla viemäristössä – vaaratiedote annettu myrkyllisen savun vuoksi

Päivystävän palomestarin Mika Kupiaisen mukaan tulipalo on viemäristössä. Todennäköisesti kyse on jostain muovimateriaalista, mutta palon laajuudesta ei ole vielä tietoa. Palomestarin mukaan palo on saanut mahdollisesti alkunsa korjaustöistä vanhan viemärin sukituksen yhteydessä.

Palomestarin mukaan kohde on hankala, koska paikat ovat ahtaita ja niissä on vaikea toimia. Savu on kuitenkin hälvenemässä, mikä voi olla merkki siitä, että pelastushenkilöstö on päässyt lähelle palopaikkaa, Kupiainen kertoo.