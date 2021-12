THL:n Salmisen mielestä koronapassi on porkkana rokottautumiselle – HUSin ylilääkärin mukaan ministeriön ohjauskirjeessä "teatterin makua"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeriön alueille lähettämässä ohjauskirjeessä on "pikkuisen teatterin makua".

– Tämä ohjauskirje tulee aika lailla jälkijunassa. Alueilla on aika pitkälti jo tehty ne toimenpiteet, Järvinen sanoo Ylen A-talkissa .

Näillä alueilla kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Rajoituksista on mahdollista vapautua koronapassilla.

– Tämän valmistelu on aloitettu jo viikko sitten. Tässä on ehkä pikkuisen teatterin makua näissä ohjauskirjeissä. Usein asiat on paikallisella tasolla jo valmistelussa, Järvinen sanoo.