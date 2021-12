Kaikkien lasten rokottamisesta päätettäneen alkuvuodesta, arvioi Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet

Suomessa alle 12-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset voidaan aloittaa, kun lapsille tarkoitetut rokotevalmisteet saapuvat maahan. Tämän hetken tiedon mukaan valmisteita on tulossa viikolla 50 eli 13. joulukuuta alkavalla viikolla.

Rokotus ei ole aiheuttanut lapsissa vakavia haittoja

Lasten koronarokottamisen turvallisuutta on tutkittu Suomessa. Rämetin mukaan rokotteen haittavaikutukset ovat olleet lapsilla samanlaisia kuin muissa ikäryhmissä eikä vakavia haittavaikutuksia ole esiintynyt. Tutkimustietoa on saatu myös niistä maista, jotka ovat jo aloittaneet lasten rokottamisen.

– Tässä vaiheessa Yhdysvalloissa on rokotettu jo 4,3 miljoonaa 5–11-vuotiasta lasta, jollon turvallisuutietoa on ehtinyt karttua hyvin, Rämet sanoo.

THL on arvioinut, että ilman rokotusta noin 20–30 prosenttia lapsista voi saada koronavirustartunnan maaliskuuhun mennessä. Jopa sata lasta voi joutua taudin myötä sairaalaan. Rämet jakaa THL:n tilannekuvan.

"Kolmas rokotusannos oli odotettavissa"

– Tässä on ollut varjonyrkkeilyä tai myrskyä vesilasissa aikataulujen suhteen. Kaikille on ollut selvää, että kolmas annos tarvitaan. Kysymys on ollut siitä, onko paras mahdollinen hetki neljä kuukautta, viisi kuukautta vai kuusi kuukautta toisen rokotuksen jälkeen.