Tehohoidon ylilääkäri on huolissaan sairaaloiden koronapaineesta: "Sydänpotilaat joutuvat sinnittelemään kotosalla"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tiedotti eilen (siirryt toiseen palveluun) , että merkittävä osa siirrettävistä leikkauksista on ei-kiireellisiä sydänleikkauksia. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on siirretty myös neurokirurgisia toimenpiteitä, vatsaelin- ja virtsaelinkirurgisia toimenpiteitä sekä syöpäleikkauksia.

– En tiedä johtuuko se siitä, että perusterveydenhuolto on niin kuormittunut ja on vaikeaa saada yhteyttä terveyskeskukseen. Varsinkin sydänkirurgiassa tuntuu siltä, että potilaat sinnittelevät turhankin kauan kotosalla.

Tehohoitopotilaita siirretään sairaaloiden välillä

Koronapotilaiden tehohoidon tarve on ollut viime viikkoina selvässä kasvussa. Joillain alueilla kuormitus on kasvanut jo niin suureksi, että tehohoitoa tarvitsevia potilaita on siirretty toiseen sairaanhoitopiiriin. Muun muassa Kaleva uutisoi eilen (siirryt toiseen palveluun), että Oulun yliopistollinen sairaala on siirtänyt tehohoitopotilaita Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.