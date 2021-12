Tapahtumiin ja ravintoloihin pääsy käy yhä hankalammaksi ilman koronapassia – Katso alueesi rajoitukset

Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja Rovaniemi

• Ravintolat, joissa on anniskellaan alkoholia, voivat olla auki klo 5–18. Ravintolat, joissa ei anniskella, voivat olla auki klo 5–01. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien ravintoloita eivätkä noutoruoan myyntiä.

• Anniskelu on sallittu klo 9–17. Avin luvalla anniskelun voi aloittaa klo 7 majoituspalvelun aamiaistarjoilun yhteydessä.

• Ruokaravintoloissa on käytössä 75 % (sisätiloissa) ja anniskeluravintoloissa 50 % asiakaspaikoista (sisä- ja ulkotiloissa).

• Sisätiloissa asiakkaalla on oltava oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä.