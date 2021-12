Pohjatyöt vahingossa väärälle tontille, puutteita myös työnjohdossa ja valvonnassa – tuntureiden rakennusbuumissa sattuu ja tapahtuu

Etätöiden mahdollisuus on yksi tärkeä syy rakentaa vapaa-ajan rakennuksia tunturiin.

Levillä ja Ylläksellä vapaa-ajanrakennuksia nousee nyt vilkasta tahtia, kun etätyö sai keskituloiset rakentamaan tunturiin. Osaavista rakentajista on pulaa ja kiireessä syntyy myös työtä tuomioistuimelle.

Lapin suurissa tunturikohteissa Levillä ja Ylläksellä rakennetaan nyt vilkkaasti vapaa-ajan asuntoja. Esimerkiksi Levillä tonttikauppa käy kuumana.

– Ennen koronaa loma-asuntojen lupamäärä liikkui 40 kohdilla. Nyt viimeisissä luvuissa puhutaan varmaan jo noin 80:stä vapaa-ajan asunnon rakennusluvasta, Kittilän kunnan rakennustarkastaja Mauri Kenttälä laskee.

Rakentamisen vilkkaus näkyy myös Tilastokeskuksen luvuissa. Esimerkiksi syyskuussa myönnettiin koko Suomessa vapaa-ajan rakennuslupia noin 4300 eli yli tuhat enemmän kuin viime vuonna vastaavan aikaan.

Kiivas rakentaminen nostaa myös rakennusvirheiden mahdollisuutta, jolloin ääritapauksissa rakennuttaja ja rakentaja ratkovat erimielisyydet tuomioistuimessa.

Kiireessä ja isoissa volyymeissa myös virheitä syntyy, mutta ihmiset ovat valveutuneita, kertoo Kittilän kunnan rakennustarkastaja Mauri Kenttälä. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Erimielisyyksiä ratkotaan usein myös tuomioistuimessa

Kittiläläisen rakennustarkastajan Mauri Kenttälän mukaan lakisääteisiä katselmuksia on jätetty hoitamatta. Joissakin kohteissa on voinut olla jopa niin, että rakennuksesta on tehty ainoastaan sijaintimerkintä.

– Kauppa käy hyvin, niin silloin voidaan rakentamisessa tehdä vähän vilunkia ja ihmiset voivat ostaa suomeksi sanottuna sikaa säkissä.

Erimielisyyksien ratkominen vie tuomioistuimessa valitushakemuksineen usein vuosia, ja ratkaisua haetaan seuraavasta oikeusasteesta.

Kokonaisrakentamisen määrästä oikeusjutut eivät ole suuri osuus, mutta niitäkin ilmenee Kittilässä enemmän kuin aiemmin, jos tarkastellaan asiatodistamista.

– Asiatodistajana oleminen on selkeästi lisääntynyt. Tietenkin niitä on ollut vuosittain aina yksi tai kaksi, mutta tänä vuonna kesästä alkaen olen ollut 5–6 kertaa jo oikeusistunnoissa asiatodistajana, Kenttälä ynnää.

Rakennustyön valvojalla on tärkeä tehtävä on laadun varmistamisessa sekä virheiden ehkäisyssä. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Pohjatyöt jopa väärälle tontille

Ylläksen alueella jouduttiin arpomaan 43 tonttia, kun kysyntä ylitti tarjonnan. Rakennuslupia vapaa-ajan rakennuksille on puolestaan myönnetty noin 110 eli saman verran kuin kolmena edellisvuonna yhteensä.

Kun kiireessä rakennetaan, monenlaista voi sattua jo rakennuksen perustusvaiheessa. Kolarin rakennustarkastaja Pentti Möykkysen mieleen muistuu erityisesti yksi tapaus viime kesältä.

– Rakentaja teki mökin pohjatyön väärälle tontille. Kun virhe havaittiin, asia korjattiin ja oikeuteen ei onneksi tarvinnut mennä ratkomaan asiaa. Monenlaista voi sattua ja onneksi ei ehditty rakentaa taloa, Möykkynen naurahtaa.

Puutteita on ollut esimerkiksi palokatkoissa, jotka estävät savun menemisen toiseen huoneeseen. Myös kosteat tilat on voitu rakentaa säädösten vastaisesti, jolloin ongelmia ilmaantuu käytössä.

Kittilän rakennustarkastuksesta painotetaan, että rakennusyrityksen työnjohto ja rakennusvalvonta on pidettävä erillään. Valvojan tehtävä on laadun varmistaminen ja virheiden sekä ongelmien ehkäiseminen. Hän seuraa myös sovittua rakennusaikaa ja kustannuksia. Rakennusvalvoja on yhteyshenkilö rakennuttajan ja rakentajan välillä.

– Yleensä loma-asunnoista, jossa työ on huonosti tehty, vastaava työnjohtaja tai valvoja ei ole tehnyt tehtäviään, rakennustarkastaja Kenttälä toteaa.

Kokenut rakentaja Timo Helppikangas (vas.) on kiireinen. Ensi kesä on jo loppuunmyyty. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Ammattilaisista on pulaa

Tällä hetkellä luotettavan paikallisen rakentajan kysyntä on kova. Pulaa on osaavista rakentajista.

Rakennusliike Helppi Oy:n yrittäjä Timo Helppikangas on rakentanut Leville ja Ylläkselle vapaa-ajan asuntoja vuosikymmeniä. Tällä hetkellä rakenteilla kelohongasta 460 m2 huvila.

– Tämä vuosi on ollut erittäin vilkas ja näyttää, että ensi vuosikin on samanlainen. Meidän yritykseltä on jo ensi kesä loppuunmyyty, Helppikangas laskee.

Uusia rakentajia on vaikea löytää eläköityvien tilalle.

– Ei ole tulossa nuorta polvea, josta voisi saada uusia työntekijöitä.

Ulkopaikkakuntalaiset viihtyvät nykyisin Levillä kaikkina vuodenaikoina. Etätöiden mahdollisuus houkuttelee rakentamaan vapaa-ajan rakennuksia tunturiin.

– Ihmiset tulevat etelästä etätöihin, kun työnantaja antaa siihen mahdollisuuden. Kyllä se näkyy, kun ihmisiä oli kylällä esimerkiksi koko kesän. Aiemmin näin ei ollut, rakennustarkastaja Mauri Kenttälä sanoo.

Levin ja Ylläksen tunturikeskuksiin rakentaa tavallisesti yritys tai keski- ja hyvätuloinen yksityishenkilö.

Rakennusten lukumäärä voi olla suurella tontilla yhtä lupaa suurempikin, sillä nykyisessä lupajärjestelmässä yhdellä luvalla pystyy rakentamaan vaikka 20 samanlaista revontuli-iglua.