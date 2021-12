Synkkä viikko tartunnoissa: Pirkanmaan kokoontumisrajoitus kiristyy – koronapassia tarvitaan kaikissa yli 20 hengen tapahtumissa

PIrkanmaalla koronapassi käytössä jo uudella areenalla

Pirkanmaa on koronan leviämisalue. Siksi Pirkanmaan pandemiaryhmä tahtoi tiukentaa entisestään kokoontumisrajoituksia. Se kertoi tiistaina pyytäneensä aluehallintoviraston laskemaan kokoontumisrajoituksen sadan sijaan 20 henkilöön, ellei paikassa ole koronapassia.

Uusien rajoitusten käyttöönottoon, eli maanantaihin asti Pirkanmaalla on voimassa selvästi löysempi kokoontumisrajoitus. Tällä hetkellä alueella on kielletty kaikki yli 100 hengen yleisötilaisuudet, joissa on seisomakatsomoja tai joissa lauletaan. Myös tästä rajoituksesta voi vapautua koronapassilla.