Taivaalla tuikkiva tähtönen on yhä useammin ihmisten tekemä – satelliittien määrä on kasvamassa tuhansista yli sataantuhanteen

Suuri osa yötaivaalla näkyvistä valoista on jo lähitulevaisuudessa lähtöisin Maasta, laskee kanadalaisen Reginan yliopiston astronomian apulaisprofessori Samantha Lawler kollegoineen tutkimuksessaan (siirryt toiseen palveluun), joka on ilmestynyt The Astronomical Journal (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä.