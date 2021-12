Painajaisessa demonin uskottiin oikeasti kiusaavan nukkujaa – lääketieteellinen selitys ilmiölle löytyi vasta hiljattain

Jutun pääkuva, Henry Fuselin maalaus The Nightmare, Painajainen, oli sensaatio, kun taulu esiteltiin Lontoossa vuonna 1782.

Pohjoismaisessa perinteessä hahmo tunnetaan nimellä mara. Se on siirtynyt monien kielten painajaista merkitsevään sanaan: nightmare (engl.), mardröm (ruots.) ja cauchemar (ransk.) esimerkkeinä. Maran kaltainen hahmo tunnetaan myös muun muassa Latinalaisessa Amerikassa sekä Japanissa.

Sen maailmanlaajuiseen levinneisyyteen on luonteva selitys, joka tosin löydettiin lääketieteessä vasta 1970-luvulla: kyseessä on unihalvaus, aivojen valvetilaa säätelevän mekanismin häiriö. Ei vaarallinen, mutta pelottava.

Kuva: Universal History Archive / UIG/Shutterstock / All Over Press

Menestyksen innoittamana Henry Fuseli maalasi useita versioita Painajaisesta. Tämä on vuodelta 1791.

Kaarina Koski on mukana neljän tutkijan ryhmässä, joka selvittää maran kaltaisten ilmiöiden historiaa Pohjoiset painajaiset 1400–2020 -tutkimushankkeessa.

– Mitä painajaisilla on tarkoitettu eri aikoina, minkälaisia painajaisia ihmiset ovat nähneet, ja ovatko pahat unet muuttuneet aikojen saatossa, Koski listaa tutkimuskysymyksiä.

Unia ja painajaisia on tutkittu paljon lääketieteessä ja psykologiassa, mutta historiantutkijoille unimaailman ilmiöt ovat uusi aluevaltaus.

Vaikka kyse on ihmisen päänsisäisistä kehitelmistä, joita kokija ei välttämättä itsekään herättyään muista, ei niiden tutkiminen vuosisatojen päästä ole mahdotonta.

– Historiaahan tutkitaan joka tapauksessa vain niiden dokumenttien avulla, joita on kirjoitettu ylös. Vastaavasti painajaisista voimme tietää vain sen, mitä ihminen on kertonut ja mikä on katsottu tallentamisen arvoiseksi.