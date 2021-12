Näkövammainen Heli Kiimalainen haluaa tehdä työtä vaikka on eläkkeellä – 47-vuotiaan elämän ensimmäinen työ löytyi lopulta leipomosta

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan Suomessa on tällä hetkellä 65 000 osatyökykyistä ihmistä, jotka haluaisivat tehdä työtä. Työnantajan näkökulmasta ongelma on, että työ pitäisi räätälöidä sopivaksi kunkin työnhakijan tilanteen mukaan. Esimerkiksi Kiimalainen käy töissä kuusi tuntia päivässä ja neljänä päivänä viikossa. Hänen työskentelyään rajoittaa huono näkö, joka on selkeä syy muokata työnkuva ja työolot sopiviksi.