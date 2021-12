"Tätä ei moni ymmärrä", sanoo barbeilla vihkonsa vuorannut intohimoinen bujoilija – digiähkyssä paperikalenterista on aito hyöty

Kirja eli bujo, bullet journal, on kalenterin, muistivihkon ja päiväkirjan yhdistelmä. Sen täyttämiseen ei ole tarkkoja sääntöjä, mutta usein sitä koristellaan ja tuunataan.

Sadinmaan tämänhetkisessä bujossa on merkintöjä vasta kuluneelta syksyltä, mutta silti se pursuilee tarrojen ja kuvien runsaudesta. Hän on harrastanut bujoilua neljä vuotta ja kertoo sen olevan tärkeä harrastus.

– Tämä on minun tapani purkaa luovuutta. Saan ajanhallinnan lisäksi muistilistat tänne ja tavallaan päänsisäiset asiat pakettiin yksiin kansiin.

Akateeminen kirjakauppa, Adlibris ja Suomalainen kirjakauppa kertovat kaikki samaa – paperiset kalenterit eivät ole häviämässä mihinkään, vaan niiden suosio pysyy tasaisena. Viime aikoina myyntiä ovat piristäneet esimerkiksi somevaikuttajien tekemät erilaiset inspiraatiokalenterit, joissa on bujon tapaisesti tilaa omille ajatuksille ja teksteille.

Bujoilusta on aito hyöty

"Asioita jotka haluan kokea Espanjan matkallani" on yhden Sadinmaan bujossa olevan listan otsikko.

Listojen lisäksi kirjasta löytyy tavanomaisia kalenterimerkintöjä tapaamisista, syntymäpäivistä ja asioiden hoitamisesta. Silti kovinkaan monen päivyristä tuskin löytyy yhtä visuaalisesti merkittyjä unelmia, tavoitteita tai lempimusiikkikappaleita. Koristeellisille sivuille on kirjattu myös kirjoitushetken mieliala ja päivän askelmäärä.

Harrastus alkoi vihkolla ja paketillisella tusseja, mutta on vuosien mittaan paisunut.

– Se on semmoinen hallittu kaaos. Tykkään myös minimalismista, mutta minun minimalistisuus on sitä, että laitan ensin ylös kaksi asiaa ja yhtäkkiä siellä onkin kaaos, Sadinmaa sanoo ja naurahtaa.

Paperisen kalenterin käyttämisessä on paljon hyötyjä verrattuna sähköiseen. Asioiden kirjaaminen käsin voi auttaa hahmottamaan ja helpottaa muistamista.

Tutkijan mukaan paperinen kalenteri on sähköistä monipuolisempi ja persoonallisempi. Yksinkertaisimmillaan persoonallisuutta voivat tuoda sivujen reunoille piirretyt sydämet ja eri värein kirjoitetut merkinnät. Joskus taas kalenteri voi pitää sisällään suuriakin muistoja ja tarinoita omasta elämästä.

Luovuutta ja hauskoja ideoita

Parasta harrastuksessa on luovuuden lisäksi se, että voi vapaasti toteuttaa hauskojakin ideoita: esimerkiksi omistaa kokonaisia aukeamia Barbie-teemalle.

Vaikka kyse on kevyestä harrastuksesta, se on silti myös hyödyllinen. Sadinmaa kertoo muistavansa asiat paremmin, kun on konkreettisesti kirjoittanut ne paperille. Sähköistä kalenteria hän ei käytä, ellei ole pakko.