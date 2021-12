Finnhems: Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin tukikohta olisi nopeammin ja edullisemmin toteutettavissa Lappeenrantaan

Lääkärihelikoptereiden toiminnasta vastaava Finnhems Oy on arvioinut, että Kaakkois-Suomen uuden lääkärihelikopterin tukikohta olisi mahdollista perustaa väliaikaisesti Lappeenrantaan.

Tämä käy ilmi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) vastauksesta, jonka hän on antanut kouvolalaisen kansanedustajan, kokoomuksen Ville Kauniston jättämään kirjalliseen kysymykseen lääkärihelikopterin tukikohdan rakentamisen viivästymisestä.

Uusi lääkärihelikopteri on päätetty sijoittaa Kouvolan Uttiin jo kolme vuotta sitten, mutta tukikohdan rakentaminen ei ole päässyt alkamaan.

Uudet tontit toisivat lisäkustannuksia

Ministeri Kiuru kirjoittaa, että Finnhems on saanut Kouvolan Utin tukikohdan valmisteluun liittyen uusia tietoja, joiden vaikutuksia tukikohdan perustamiseen on selvitetty tänä syksynä.

Tukikohtaa varten on esimerkiksi etsitty uutta paikkaa. Alunperin valittu tontti ei käynytkään, koska se olisi sijainnut liian lähellä laskuvarjohyppääjiä, joita käy Utissa paljon.

Ministeri Kiurun vastauksessa todetaan, että Finnhems on tehtyjen selvitysten perusteella arvioinut, että uudet tontit ovat sellaisia, että ne kasvattaisivat merkittävästi tukikohdan perustamisen kustannuksia.

Finnhems on valtion omistama erillisyhtiö, jota sosiaali- ja terveysministeriö omistajan ominaisuudessa ohjaa.

Kansanedustaja: Poliittista peliä

Kansanedustaja Ville Kaunisto (kok.) on huolestunut saamastaan vastauksesta. Hänen mielestään Kiuru kaartelee vastauksessaan, paljastaen asian politisoituneen.

– Vastauksesta on huolestuttavalla tavalla luettavissa, että maamme hallitus ministeri Kiurun johdolla pyrkii väliaikaispäätöksen kautta siirtämään tukikohdan pysyvästi Lappeenrantaan, Kaunisto sanoo.

Kauniston mukaan Utin esteeksi on keksitty syitä, siitäkin huolimatta, että esiin nousseet kysymykset on ratkottu yhteistyössä paikallisten toimijoiden kesken. Esimerkiksi Utin lentokentän alueella toimivien Puolustusvoimien aluksi esittämät selvitettävät asiat on ratkottu.