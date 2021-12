Ranskalaisten Rafale-hävittäjälle suurtilaus Persianlahdelta – kone ehdolla myös Suomen seuraavaksi hävittäjäksi

Yhdistyneet arabiemiirikunnat on tehnyt sopimuksen 80 Dassault Rafale F4-monitoimihävittäjän ja 12 Airbus Caracal-kuljetushelikopterin ostamisesta Ranskasta. Asiasta ilmoitettiin Ranskan presidentin Emmanuel Macronin vieraillessa Dubaissa.

Emiraattien kauppa on Rafale-hävittäjän suurin vientitilaus. Rafalea on tänä vuonna saatu myytyä myös Egyptiin, Kreikkaan ja Kroatiaan. Aiemmin Rafalea on myyty Intiaan ja Qatariin.