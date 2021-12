Kolmas rokote on nyt "tarjolla" kaikille aikuisille, mutta esimerkiksi Helsingissä sitä voi joutua odottamaan pidempään kuin muualla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL esitti eilen, että kaikille 18 vuotta täyttäneille tarjotaan mahdollisuutta kolmanteen koronarokotusannokseen. Edellytyksenä on, että toisesta annoksesta on kulunut 5–6 kuukautta.

Erimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on jo kertonut tarjoavansa kolmatta rokotetta kaikille yli 18-vuotiaille.

– Emme ole tehneet tarkkaa selvitystä, mutta olen ymmärtänyt että se vaihtelee hyvin paljon. Esimerkiksi Helsingissä, missä on paljon vanhaa väestöä, paineet ovat ihan toisenlaiset kuin kunnassa, jossa on enemmän nuorempaa porukkaa, Nohynek sanoo.

THL:llä todellinen huoli riskiryhmistä

Nohynek muistutti, että yli 60-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien rokottaminen kolmanteen kertaan on vahva suositus. Sen sijaan muille "tarjotaan mahdollisuus", eivätkä nämä saisi ohittaa haavoittuvammassa asemassa olevia rokotusjonossa.

– Riskiryhmien kohdalla meillä on todellinen huoli, että suoja vakavaa tautia kohtaan heikkenee, kun mennään 5–6 kuukauden tuolle puolen. Nuoremmilla suojateho säilyy erittäin hyvänä vielä yli 6 kuukauden. Siksi heille tarjotaan mahdollisuutta, mutta se ei ole vahva suositus.

Lasten rokotteita vielä odotellaan

Koronarokotetta tarjotaan myös 5–11-vuotiaille lapsille, mikäli he kuuluvat riskiryhmään tai heidän lähipiirissä on ihmisiä, joiden vastustuskyky on heikentynyt.