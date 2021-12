Isoäiti kuoli koronaan, jonka tartutti todennäköisesti rokottamaton hoitaja – lapsenlapsi: "On tyrmistyttävä ajatus, että tartunta tulee hoitajan kautta"

Rokottamattomien levittämät tartunnat ovat yksittäistapauksia

Iäkäs henkilö sai tartunnan rokottamattomalta hoitajalta palvelukeskuksessa Eurajoella ja kuoli pari viikkoa myöhemmin. Rokottamaton työntekijä on levittänyt tautia esimerkiksi hoivakotiin myös pääkaupunkiseudulla .

– Uskoisin, että kyse on yksittäisistä tapauksista, sanoo neuvottelupäällikkö Anna Kukka Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta.

Hän huomauttaa, että tietojen kerääminen on hankalaa, koska työnantajilla ei ole oikeutta selvittää rokotesuojaa. Lisäksi rokotetutkin voivat levittää tautia.

– Tällaista ei ole poliisitoiminnassa havaittu. Aina on kuitenkin mahdollista, että laiminlyönnit tai hoitovirheet ilmenevät vasta myöhemmin, sanoo poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta.

Tartuntatautilakia ollaan muuttamassa lähiaikoina

Omaisen julkisuuteen tuoma tapaus puhuttaa Keuruulla. Kaupungin vs. perusturvajohtaja Mari Kolu ei kommentoi yksittäistä tapausta, mutta ottaa asiaan kantaa yleisellä tasolla.

– Kun asia on kirjattu lakiin, rokottamattomilla työntekijöillä on velvollisuus kertoa se työnantajalle. Sitten mietitään, millaisia työskentelymahdollisuuksia henkilöllä on, Kolu sanoo.