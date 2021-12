Toimittaja Liselott Lindströmin ansiokas työ avasi silmät Afrikkaan: Nyt haussa kirjeenvaihtaja

Ylen palkittu toimittaja Liselott Lindström , 32, on työskennellyt Afrikassa vuodesta 2018. Viime vuosien parasta antia on ollut erilaisten ihmisten tapaaminen sekä erilaisten paikkojen näkeminen, Lindström kertoo.

Mitä työ Afrikassa on sinulle opettanut?

Työskentely Afrikassa on ollut Lindströmille unelmatyö. Hän on oppinut viime vuosien aikana muun muassa, että asiat järjestyvät aina jollain tavalla.

– Onhan se ollut todella upeaa ja opettavaista, mutta myös aika rankkaa. Se on opettanut paljon paineensietokykyä ja asioiden järjestämistä. Tällä mantereella kaikki on aina vähän säätämistä sinne tänne, esimerkiksi miten asioita hoidetaan.

Millaisia taitoja toimittajalta vaaditaan?

Mikä on erityisesti jäänyt mieleen viime vuosilta?

Millaisia juttuja toivoisit näkeväsi tulevaisuudessa Afrikasta?

– Lukijat ovat kertoneet minulle, että he haluavat nähdä tavallista arkea. Sitä on vaikeaa mahduttaa uutisjuttuun. Itse pyrin uutiskuvissa näyttämään tavallista arkea.

– Olen tosi iloinen ja ylpeä siitä, että Yle perustaa kirjeenvaihtajuuden ja osoittaa sillä tavalla, että minunkin työ on ollut tärkeää ja halutaan maailmasta näyttää mahdollisimman moninainen ja monipuolinen kuva. Se on tosi tärkeää, jos mietitään myös globaalia solidaarisuutta.

Miksi Yle haluaa panostaa Afrikka-uutisointiin?

– Afrikka on valtava ja se on tärkeä. Afrikka on alati kasvavan taloudellisen ja poliittisen kiinnostuksen kohde ja sen strateginen merkitys kasvaa koko ajan. Manner on monen megatrendin näyttämö. Liselott Lindströmin tärkeä työ on osoittanut, että Suomessa tarvitaan ja myös halutaan lisää tietoa ja ymmärrystä Afrikasta. Globaalissa maailmassa Afrikan tapahtumat kytkeytyvät usein Suomeen saakka.