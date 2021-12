Joulun ajan lentomatkailu Pohjois-Suomeen on omikronista huolimatta taas vauhdissa – joulukuun aikana tulossa on useita satoja charter-lentoja

Hän on yksi monista eurooppalaisista, jotka lentävät Pohjois-Suomeen lomailemaan nyt kun charter- eli tilauslennot ovat käynnistyneet koronapandemian aiheuttaman tauon jälkeen.

Matkustusinto on kova Euroopassa, sillä tilauslentoja tulee esimerkiksi Kuusamoon joulun alla jopa enemmän kuin koronaa edeltävänä aikana.

Kuusamossa odotetaan joulumatkailijoita luottavaisin mielin

Kuusamon terveyskeskus on varautunut matkailijoiden mahdollisiin koronaesiintymiin yhteistyössä paikallisten matkailuyrittäjien kanssa

Kaikki Kuusamoon tulleet charter-matkustajat ovat joutuneet esittämään koronapassin eli todistamaan, että heidät on kaksi kertaa rokotettu.

Pelkästään Kuusamon kentälle on laskeutumassa joulukuun aikana yli 80 tilauslentoa, eikä peruutuksia ole tähän mennessä tullut.

Finavia on varautunut uuteen omikron-virusvarianttiin muun muassa siivouksia lisäämällä ja maskipakolla.

Lentojen määrä on nyt vähän suurempi kuin joulukuussa 2019, mutta tulevaisuutta Päivärinta ei uskalla ennustaa.

Finavian mukaan mukaan varaustilanne on tällä hetkellä hyvä myös Lapissa.

Esimerkiksi Enontekiölle on joulumatkailijoita on tulossa 80 koneellista.

Koronaan ja omikron-virusvarianttiin on varauduttu

Väänäsen mukaan on kuitenkin mahdollista, että uutta virusmuunnosta tulee Suomeen matkailijoiden mukana.

– Charter-matkustajien ohjelma on yleensä rakennettu melko tiukaksi ja he pysyvät yleensä pitkälti omassa kuplassaan. Heidän kanssaan suoraan työskentelevä henkilökunta ja sitä kautta muukin väestö on tietysti vaaravyöhykkeessä, sanoo Väänänen.