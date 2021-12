Sisko Sutinen on ansainnut elantonsa pitsikeramiikalla yli 40 vuotta – nyt hänen tarinansa ja kädentaitonsa tallennetaan museoon

Suomen käsityön museo on yli sadan vuoden ajan seurannut, millaista on olla käsityöläinen Suomessa. Tänä syksynä talteen on kerätty pohjoiskarjalaisten kädentaitajien tarinoita.

Hannu-Pekka Auraneva ja Sari Jantunen kuvaavat, kun Sisko Sutinen työstää savea. Katso videolta, miten pitsikeramiikka syntyy.